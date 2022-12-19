Тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном состоялась в Брюсселе, сообщает портал newsbreak.gr.

«В пятницу Ибрагим Калын и Анна-Мария Бура встретились в Брюсселе в условиях строжайшей секретности. Они поговорили в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца», — пишет издание, отметив, что встреча прошла, несмотря на стремительный рост напряженности и угроз.

«Переговоры проходили в офисе делегации Германии в Европейском союзе с открытой повесткой дня, без каких-либо предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения другой стороны возобновить двусторонние отношения. На них присутствовал Йенс Плетнер, советник Олафа Шольца по дипломатическим вопросам и бывший посол Германии в Афинах», — уточняется в публикации.