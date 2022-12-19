Сегодня запланирована встреча лидеров Беларуси и России — Александра Лукашенко и Владимира Путина. Вероятно она является частью усилий для создания информационных условий для нового этапа войны против Украины. Об этом говорится в свежем отчете американских аналитиков из Института изучения войны.

Эксперты ISW цитируют командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о том, что во время переговоров в Минске президент РФ поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

Наев также отметил, что Путин 17 декабря провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

«Взятые вместе, встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы», — предполагают аналитики ISW.

При этом в Институте изучения войны убеждены, что армия России, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективные широкомасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

«Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций нынешней зимой», — подчеркивают в Институте изучения войны.