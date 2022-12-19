В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 19 декабря до утра 21 декабря погодные условия резко изменятся, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в некоторых частях полуострова — до 30-33 м/с.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 20 декабря ожидаются осадки, температура воздуха ночью и днем составит 2-5° тепла.

19-21 декабря в северных и западных районах ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег, в некоторых местах снегопады.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах — до 25-30 м/с.

Температура воздуха в горных и предгорных районах ночью составит 10-15° мороза, днем 3-8° мороза, а в низменных районах ночью около 0°, на дорогах гололед.