Илон Маск запустил голосование в Twitter, строит ли ему уйти с поста главы компании. Предприниматель заявил, что сделает так, как решат пользователи.

На момент публикации заметки пока лидирует ответ «да».

После покупки соцсети Маск провел ряд изменений в медиакомпании. Он уволил более половины сотрудников, вернул аккаунты заблокированных пользователей, в том числе Дональда Трампа.

Накануне Маск заявил, что удалит учетные записи, «созданные исключительно» для продвижения других соцсетей и запретил постить ссылки на Facebook и Instagram.

Также Маск забанил аккаунты, публикующие маршруты передвижения джетов миллиардеров. А затем предприниматель подал иск на 20-летнего студента, публикующего информацию перемещениях Маска.