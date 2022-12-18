Граждане Грузии, нарушившие границу Азербайджана с целью кражи, нанесли ножевые ранения пастуху, сообщает Report.

Инцидент произошел на грузино-азербайджанской границе в местности под названием Джейранчель.

Согласно информации, Али Исмаил оглу Исмаилов, 1969 года рождения, который пас на участке скот получил ножевые ранения. Пострадавший был доставлен в больницу.

Сообщается, что нападение совершили граждане Грузии, которые нелегально пересекли границу с целью хищения скота.

По факту начато расследование.