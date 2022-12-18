Более 170 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский задержали или отменили в воскресенье из-за непогоды, свидетельствуют данные онлайн-табло «Яндекс. Расписание», сообщает ТАСС.

Во Внукове 61 рейс задержали и 13 отменили, в Домодедове 48 рейсов задержали и два отменили, в Шереметьеве 41 рейс задержали и 10 отменили.

По данным сайта аэропорта Жуковский, там задерживаются четыре рейса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к понедельнику высота сугробов в Москве может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который зафиксировали 19 декабря 1941 года. 18 декабря снег усилился, на улице метель с ветром скоростью до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.