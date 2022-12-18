Руководители стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус Североатлантического альянса (Joint Expeditionary Force, JEF), обсудят в понедельник в Риге вопросы региональной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы, собирающегося на встречу в столице Латвии.

Главы государств — Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании, Дании, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Финляндии — обсудят планы экспедиционного корпуса на ближайшие месяцы и более длительную перспективу, обмен разведывательной информацией, положение в регионе Балтии и на северном фланге альянса после полномасштабного включения в НАТО Швеции и Финляндии.

Участники встречи планируют также рассмотреть планы помощи Украине, ответы на гибридные угрозы и вызовы по защите критической инфраструктуры.

Возглавляемый Великобританией экспедиционный корпус НАТО общей численностью около 10 тыс. военнослужащих представляет собой военную единицу повышенной боеготовности, способную к быстрой передислокации и участию в операциях широкого спектра – от оказания гуманитарной поддержки и сдерживания до боевых действий в любой точке мира.