Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 18-19 декабря в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине будет без осадков, временами туман.

Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла, вечером 2° мороза.

18 декабря без осадков, утром и вечером временами туман, западный ветер. Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла.

19 декабря без осадков, временами туман, западный ветер. Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла, вечером 2° мороза.