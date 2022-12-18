На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется развитие зимнего туризма.

Об этом сказал сегодня советник председателя Государственного агентства по туризму Канан Гулузаде на церемонии презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону.

По его словам, Кяльбаджарский район очень подходит для развития зимнего туризма.

«Развитие зимнего туризма на освобожденных землях – одна из наших главных задач Агентства», — сказал Гулузаде.