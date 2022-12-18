Делегация Королевства Саудовская Аравия, посетившая Зангилан, посетила городскую мечеть.
Мечеть строится Фондом Гейдара Алиева.
Отметим, что сегодня делегация Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Зангилане.
Делегация Королевства Саудовская Аравия, посетившая Зангилан, посетила городскую мечеть.
Мечеть строится Фондом Гейдара Алиева.
Отметим, что сегодня делегация Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Зангилане.
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