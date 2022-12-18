Делегация Королевства Саудовская Аравия, посетившая Зангилан, посетила городскую мечеть.

Мечеть строится Фондом Гейдара Алиева.

Отметим, что сегодня делегация Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Зангилане.