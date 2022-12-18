Мэр американского города Эль-Пасо, находящегося на границе с Мексикой, Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение введено из-за мигрантов, сообщает РИА Новости.

По словам главы города, в разговоре с федеральными партнерами ему сказали, что в среду (21 декабря) количество мигрантов увеличится с 2,5 до 6 тыс.

«Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был «нет». Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно», — заявил Лисер.

В мэрии пояснили, что чрезвычайное положение позволит привлечь дополнительные ресурсы для ответа на ситуацию: на приюты для мигрантов и для обеспечения работы силовых структур.

Агентство сообщает, что на улицах города возросло число мигрантов, ночующих на открытом воздухе при нулевых и отрицательных температурах.