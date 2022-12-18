Были созданы условия для проезда автомобилей снабжения миротворцев по участку дороги Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Cегодня более 10 автомобилей снабжения российских миротворцев беспрепятственно проехали со стороны Ханкенди в направлении города Лачин.

Это еще раз показывает, что дорога открыта, участники акции позволяют проехать по дороге автомобилям снабжения.

Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобилей.