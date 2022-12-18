Папа Римский Франциск считает, что конфликт в Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью испанской газете ABC.

«Сейчас президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников, — сообщил понтифик. — Я на связи, принимаю, помогаю».

«Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — отметил он. «Уже несколько рук вовлечено в войну, — полагает Франциск. — Есть много интересов».