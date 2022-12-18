Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман), установившихся в течении более суток над территорией Нахчывана, и в целях обеспечения безопасности полетов отложены все рейсы в этом направлении из Международного аэропорта Гейдар Алиев и в обратном направлении, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Азербайджанские Авиалинии» просят всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Также все пассажиры в индивидуальном порядке будут уведомляться при обновлении информации о данных рейсах.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: 994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.