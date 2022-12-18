Вызывает удивление и сожаление тот факт, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда придерживается этих принципов, сделала такое заявление.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы представителей местных СМИ.

Отметим, что 16 декабря министерство иностранных дел Литовской Республики выступило с заявлением, в котором говорится, что они глубоко обеспокоены блокадой Лачинского коридора, вызвавшей острый гуманитарный кризис в районе, который они назвали «Нагорный Карабах».