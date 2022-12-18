Лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал на траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины предыдущего лидера КНДР и своего отца, Ким Чен Ира, сообщает агентство ЦТАК.

«Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына», — указано в сообщении.

Традиционно, поминовение Ким Чен Ира проходит при участии дипломатов и представителей международных организаций, а также политического и военного руководства Северной Кореи.

Кроме Ким Чен Ына, на поминовении Ким Чен Ира отсутствовала также сестра лидера Северной Кореи, Ким Ё Чжон.