Президент Франции Эмманюэль 19 декабря отправится на единственный авианосец ВМС страны «Шарль-де-Голль» у берегов Египта, чтобы лично поздравить французских военных с наступающим Рождеством. Об этом сообщил в субботу сайт газеты Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Как отметили в администрации Макрона, 19 декабря на авианосце состоится традиционный предрождественский вечер, во время которого французский лидер «выскажет слова поддержки вооруженным силам Франции». По данным «Фигаро», ночь президент проведет на борту авианосца, а на следующий день отправится в Иорданию для участия в региональном саммите «Багдад-2» по вопросам оказания помощи Ираку.

18 декабря Макрон и его супруга будут присутствовать на финале чемпионата мира по футболу в Катаре.