Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что экс-глава республики Михаил Саакашвили, отбывающий наказание, является главной причиной поляризации в грузинском обществе и политике.

«Стремление нашего населения наглядно: они хотят покончить с поляризацией. Они хотят видеть новые [политические] силы, новые фигуры и перспективы. На данном этапе эту волю не демонстрируют ни власти, ни оппозиция. Они по-прежнему держатся за свои кресла и партийные задачи. Одной и главных причин, способствующих поляризации, является вопрос, связанный с бывшим президентом [Саакашвили]», — сказала Зурабишвили в субботу на новогоднем приеме для аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

Глава грузинского государства добавила, что для репутации и стабильности республики является важным дождаться судебного процесса, который состоится 22 декабря по делу об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.