Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от преждевременных выводов по поводу суда в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу и призвал ее не вмешиваться в дела правосудия, занимаясь «игрой престолов». Такое заявление он сделал в субботу на митинге в городе Мардин на юго-востоке страны.

«Споры, которые в последние дни разгорелись, не связаны с нами [властью], со мной лично, либо нашей нацией. Они связаны с приговором в отношении конкретного человека, оскорбившего ЦИК, и он не является окончательным. Это внутриполитическая полемика, которую кое-кто пытается превратить в «игры престолов» в византийском стиле», — отметил Эрдоган, отметив, что пока что вынесено только решение суда первой инстанции.