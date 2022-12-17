Украина получит 100 млн евро для восстановления системы здравоохранения от Всемирного банка.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Отмечается, что Украина и Всемирный банк подписали протокол о привлечении займа на сумму 100 млн евро и грант Глобального фонда финансирования на сумму 10 млн евро.

Эти деньги будут потрачены на охрану психического здоровья и реабилитации, повышение эффективности стационарной помощи и другое.

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде рассказала о планах выделить Украине еще $1,7 млрд до конца текущего года.

Также Бьерде сообщила, что через Всемирный банк прошло свыше 50% всей экономической помощи, направленной Украине после начала военной спецоперации.