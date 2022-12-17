Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России добавил в свой черный список 141 человека и 49 юридических лиц.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу в «Официальном журнале ЕС» постановлении о введении девятого пакета санкций ЕС против России «за нарушение территориальной целостности Украины» на 692 страницах.

Как заявил после публикации перечня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, в общей сложности теперь в черный список по России входят 1 386 физических лиц и 171 организация.

В список включены российские министры, губернаторы, судьи, члены Госдумы, артисты и ведущие, пять политических партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», Вооруженные силы РФ, их виды и рода войск, добровольческие подразделения, четыре медиакомпании, три банка и 23 компании ВПК, машиностроения и энергосектора.

Всем фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их активы в Евросоюзе подлежат блокировке, европейскому бизнесу запрещены любые деловые контакты с ними.