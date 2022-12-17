Активисты природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) днем 17 декабря устроили акцию протеста в центре Берлина, заблокировав движение на Потсдамской площади, сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции.

По данным собеседника агентства, около 14:30 (16:30 по московскому времени) на Потсдамерштрассе собрались порядка 30 человек. Пятеро активистов приклеили себя к проезжей части. Как уточнил представитель полиции, после этого автомобильное движение было полностью остановлено, а правоохранители пытались прекратить акцию.

Отмечается, что участники Letzte Generation объявили о проведении демонстрации на своей странице заранее.

Участники движения призывают к более решительной борьбе с изменением климата, а в частности к ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте.