3 и 7 декабря между командованием Российского миротворческого контингента (РМК), временно дислоцированного в Карабахском регионе, и представителями различных структур Азербайджана состоялись переговоры. В итоге стороны пришли к решению, что начиная с 10 декабря специалисты наших Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества и ЗАО AzerGold смогут приступить к предварительному мониторингу фактов незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. В том числе предусматривалось обследование золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового — Демирли.

10 декабря сотрудникам специализированных азербайджанских ведомств вообще не удалось посетить территории, где незаконно добываются ценные ископаемые. На их пути встала толпа местных армян, а миротворцы не смогли или не захотели удалить их с этого места.

Затем МИД АР предъявил соответствующую ноту Москве, после чего началась акция протеста азербайджанских экологов и просто общественных активистов.

Своими мыслями по этому поводу согласился поделиться с «Минвалом» доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница) Микола Польовый.

«Исключительно как сторонний наблюдатель, возможно, не знающий каких-то внутренних пружин процессов, протекающих там, я бы оценил ситуацию следующим образом.

Российские военные (РМК) явно или неявно потворствуют незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана. И, в духе хорошо всем известной недоговороспособности России, не выполняют ими же принятые договоренности, — отметил эксперт. — Смею также предположить, что толпа местных армян, не пускавших проверяющих к месторождениям, была организована какими-то силами (не обязательно армянским правительством или руководством РМК – вероятнее всего, теми бизнес-структурами, которые занимаются незаконной добычей полезных ископаемых на этой территории, и, полагаю, делятся доходами с руководством РМК)».

По его мнению, нынешняя акция со стороны Азербайджана — это традиционное средство влияния институтов гражданского общества.

«Мне кажется, это сильный ход Азербайджана в противостоянии за Карабахский регион, имеющий перспективу успеха в восстановлении контроля над территорией и, возможно, контроля трафика оружия. Действительно, институты гражданского общества в демократических государствах имеют явный приоритет. Не исключено, что Азербайджан будет использовать этот инструмент для достижения максимально возможных целей», — заключил профессор.

Самир Ибрагимов