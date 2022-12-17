В пятницу российский президент Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин провел с военными весь день. Ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе так называемой «СВО», а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Из кадров, обнародованных Кремлем, следует, что на совещаниях с участием Путина присутствовали также министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и руководитель «спецоперацией» Сергей Суровикин.

Как пишет Агентство, это первое известное посещение Путиным объединенного штаба войск с начала войны. До этого президент РФ не демонстрировал публично, что сильно вовлечен в руководство военной операцией. Он заслушивал отчеты министра обороны и отдавал приказы, которые не касались конкретных операций. Например, практически сразу после вторжения Путин приказал Шойгу и Герасимову привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, а во время встречи с Шойгу летом назвал нецелесообразным штурм «Азовстали».

Обнародованные Кремлем кадры также можно рассматривать как опровержение слухов об отставке Герасимова, которые появились в телеграм-каналах в конце прошлой недели, отмечает Агентство.