В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины был нанесен «массированный удар высокоточным оружием большой дальности», заявило Минобороны РФ.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили в ведомстве.

Как утверждает Минобороны, в Украине в результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов, заблокировано выдвижение сил в районы боевых действий и остановлены оборонные предприятия.

Кроме того, как заявляет ведомство, Украина в ходе отражения атаки израсходовала «значительный ресурс» по специально запущенным ложным целям, а в результате действий украинских расчетов ПВО, которое Минобороны охарактеризовало как «непрофессиональные», был причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

Накануне территория Украины вновь подверглась массированной атаке. Несколько областей были полностью или частично обесточены. В Киеве движение метро восстановили только к утру. Половина Киевской области до сих пор остается без света.

В Днепропетровской области в результате удара по Кривому Рогу был разрушен подъезд жилого дома, под завалами погибли четыре человека, включая полуторагодовалого ребенка.

Генштаб ВСУ заявил, что в пятницу, 16 декабря, по территории Украины было выпущено 98 ракет.