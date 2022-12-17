Как пишет AP со ссылкой на источники, спецкомитет конгресса может рекомендовать Минюсту предъявить экс-президенту три обвинения: в мятеже, воспрепятствовании расследованию и заговоре с целью обмана американского правительства.

Сообщается, что доклад с рекомендациями будет рассмотрен в понедельник, 19 декабря.

В ноябре Трамп не явился по повестке для дачи показаний по делу о штурме. Напомним, 6 января 2021 года его сторонники, несогласные с результатами выборов, ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса.