Максим Галкин долгое время делал вид, что травля в родной стране его нисколько не задевает. Он предпочитал не отвечать на оскорбления журналистов, в частности, Маргариты Симоньян, которая зашла дальше других и в прямом эфире обсуждала линую жизнь юмориста. Однако терпению Максима, похоже пришел конец, пишет издание «Сильные женщины».

Откровенное хамство Симоньян и ее желание копаться в личной жизни его семьи очень задели Галкина, а ответить обидчице он решил во время одного из своих выступлений. Чтобы ответить журналистке Максим использовал старую шутку про Чака Нориса.

«В лесу встретились гадюка и Симоньян. Если змея ее укусит, через пару часов наступит смерть, а вот Марго будет продолжать прогулку как ни в чем не бывало», — пошутил Максим на одном из концертов.