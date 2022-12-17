Часть очередной гуманитарной помощи, отправленной Азербайджаном, уже достигла Украины. Церемония передачи груза гуманитарной помощи состоялась в Черновицкой области Украины, пишет «Репорт».

Выступивший на церемонии временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев сказал, что последняя партия гуманитарная помощь была отправлена на основании обращения Украины: «В Украину уже прибыла часть партии из 45 трансформаторов и 50 генераторов, отправленных ОАО “Азерэнержи”. Оставшаяся часть груза, как ожидается, будет доставлена в страну в ближайшие дни”.

Он заявил, что в общей сложности Азербайджан отправил в Украину гуманитарной помощи на порядка 30 млн манатов.

Присутствовавший на церемонии официальный представитель министерства энергетики Украины Луций Петрович поблагодарил Азербайджанское государство и народ за гуманитарную помощь.

Он отметил, в тяжелые дни Азербайджан всегда поддерживал Украину: “Гуманитарная помощь из Азербайджана будет направлена в Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Черниговскую области, которые больше всего пострадали от ракетных ударов России”.