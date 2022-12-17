«Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии». Информацию приводит пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что данный документ является чрезвычайно важным соглашением для создания безопасности в области зеленой энергии.

Президент добавил, что для первой фазы азербайджанского экспорта электроэнергии должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей.

«Два дня назад Министерство энергетики Азербайджана подписало рамочное соглашение с другой глобальной энергетической компанией. Эта компания планирует инвестировать в создание в Азербайджане мощностей для производства до 12 ГВт ветровой и солнечной энергии. Таким образом, для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей», — сказал глава государства.