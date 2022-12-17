Обнародован прогноз погоды на 18 декабря.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем — 9-12° тепла, ночью в Баку — 6-8° тепла, днем — 10-12° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем -9-14° тепла, в горах ночью — 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.