США продолжат содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Данную мысль озвучил представитель Госдепа Ведант Патель.

«Это (заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией) то, к чему, как вы знаете, проявляет большой интерес и уделяет пристальное внимание госсекретарь (США Энтони Блинкен ), а также другие высокопоставленные сотрудники департамента, и это то, чем мы продолжим активно заниматься, чтобы пересечь финишную черту», — сказал на брифинге Патель.