17 декабря в Бухаресте проходит пленарное заседание в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

В пленарном заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис встретил президента Ильхама Алиева, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Затем было сделано совместное фото.

Открывая пленарное заседание, президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал гостей и выступил с речью.

Глава нашего государства выступил на заседании (см. 31:45-35:52).

