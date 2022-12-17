Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому новостному каналу LCI предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину решить вопрос на «кулаках».

В ходе беседы с журналистом украинский лидер заявил, что настоящий мужчина решает все без посредников и «бьет морду сам», а не посылает кого-то и пояснил, что в любое время готов выйти на ринг с Путиным.

— Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если он хочет набить ему морду — он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным, — заявил Зеленский.