В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что заявления заместителя председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрия Медведева являются частью информационной операции, направленной на ослабление западной поддержки Украины.

Так, 16 декабря Медведев опубликовал список того, что он назвал законными военными целями, в который вошли «вооруженные силы других стран, официально вступившие в войну» в Украине.

Он риторически усомнился в том, означает ли военная помощь Запада Украине, что члены НАТО вступили в войну против России.

Как отмечают в ISW, Медведев, вероятно, сделал эти комментарии в связи с крупномасштабными российскими ракетными ударами, пытаясь ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и РФ.

«Риторика Медведева по-прежнему не соответствует фактической позиции Кремля в отношении войны на Украине. Российские силы наносили и, вероятно, будут продолжать наносить удары по западной военной технике, которую разместили в Украине, но в этом нет ничего удивительного», — считают аналитики ISW.