13:38 17 декабря в Бухаресте подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В церемонии подписания приняли участие президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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11:33 Сегодня будет подписано ”Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии».

Церемония подписания состоится во дворце Котрочень в Бухаресте, столице Румынии.

В пленарном заседании примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.