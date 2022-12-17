Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез выразил надежду, что дорожная карта поставок в Европу природного газа из Туркменистана будет разработана в ближайшее время, сообщают турецкие СМИ.

«Надеюсь, дорожная карта будет подготовлена в ближайшее время. Для проработки этого вопроса создана рабочая группа, работы будут ускорены», — сказал Донмез, отвечая на вопрос о планах поставок в Турцию и далее в Европу голубого топлива из Туркменистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг журналистам, что поручил главе Минэнерго проработать в течение месяца вопрос экспорта туркменского природного газа в Европу. Он также сказал, что этот вопрос может быть окончательно решен в ходе планируемого в январе визита в Турцию президента Туркменистана.