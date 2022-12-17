В Казахстане при поддержке «KAZAKH INVEST» ожидается реализация 45 проектов с участием иностранного капитала на общую сумму 4,1 миллиарда долларов по итогам 2022 года.

Об этом было сказано в ходе заседания Совета директоров АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

Во время встречи между представителями KAZAKH INVEST и главой правительства Алиханом Смаиловым был рассмотрен план мероприятий на 2023-2027 годы, проект Кодекса корпоративного управления, а также ряд вопросов служб, подотчетных Совету директоров.

В рамках поддержки инвесторов, национальная компания обработала 1 952 запроса, проконсультировав заинтересованных лиц по вопросам визовой поддержки, инвестиционным преференциям, и законодательным актам о деятельности инвесторов.