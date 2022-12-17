Глобальна платежная система MasterCard в сотрудничестве с местными банками приступил к реализации проекта по предотвращению киберугроз, сообщает Trend.

Об этом сказал генеральный директор MasterCard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

По его словам, ведутся пилотные работы по тестированию и интеграции сервиса, который способен определять действия и принадлежность их киберпреступнику или клиенту банка.

«MasterCard, как и азербайджанские банки и регулятор нацелен на обеспечение устойчивой цифровой денежной среды, а также безопасность выполнения операций по ним. Количество случаев мошенничества в сети интернет, а также в области электронной коммерции неуклонно растет. Мы наблюдаем эту тенденцию в различных странах мира, и не можем знать, где, когда и какой вид кибермошенничества будет актуален. Для предотвращения этих угроз азербайджанские банки наращивают инвестиции в защиту своих информационных систем. Кроме того, мы, как глобальная платежная система уделяем пристальное внимание обеспечению безопасности безналичных платежей», — добавил он.