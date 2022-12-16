Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари.

Министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном прошло 30 лет, и за эти годы между двумя странами налажены связи по разным направлениям деятельности.

«Наши государства связывают тесные дружественные связи, и мы ими гордимся. Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана принял участие в организованной постоянным представительством Пакистана при ООН церемонии поминовения жертв теракта в Пешаваре. Хочу выразить ему благодарность за то, что он был рядом с нами. Народы и правительства Азербайджана и Пакистана солидарны», — приводит «Репорт» слова министра.

Зардари указал на то, что ему известно, что пакистанские активисты, живущие в разных уголках мира, в последние дни демонстрируют открытую поддержку правой борьбе Азербайджана.

«Мы выразили солидарность с народом и правительством Азербайджана и будем продолжать это делать», — отметил Билавал Бхутто Зардари.