Девятый пакет санкций ЕС против России опубликован и вступил в силу. Об этом говорится в пятницу в «Официальном журнале ЕС».

ЕС включил в девятый пакет санкций Вооруженные силы РФ и все их виды, а также Роскомнадзор. В санкционный список попали российские министры культуры, просвещения, науки и образования, а также 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета федерации и 20 членов Конституционного суда РФ. Санкции ввели также против Бориса Корчевникова, Марины Ким, Григория Лепса, Дмитрия Пучкова, Никиты Михалкова, дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карины.

В санкционный список вошли губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей Андрей Воробьев, Игорь Бабушкин, Андрей Чибис, Глеб Никитин, Игорь Руденя, Владислав Шапша и Андрей Травников.

В список включены пять политических партий РФ, включая «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».

Кроме того, санкции ввели против Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка.

Также в списке оказались представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса.