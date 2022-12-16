Американская администрация приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики США.

Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна состояться «в феврале 2023 года», уточняется в пресс-релизе. Предполагается, что в этих целях будет подписан контракт с фиксированной ценой.

«Закупка станет возможностью обеспечить хорошую сделку для американских налогоплательщиков за счет приобретения нефти по более низкой цене, чем она продавалась [из резерва на рынке] — в среднем 96 долларов за баррель, а также укрепления энергетической безопасности [США]», — говорится в документе.

В нем поясняется, что контракты на поставки нефти для восполнения резерва будут подписаны «не позднее 13 января 2023 года».