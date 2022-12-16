С каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу.

С каждым последующим ракетным ударом Кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму.

С каждым последующим ракетным ударом Россия надеется сломать украинцев.

Однако эти попытки раз за разом оказываются тщетными. Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации.

Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот день, когда начала ее.

Об этом в «Телеграм» написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.