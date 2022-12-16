Американская актриса Анджелина Джоли покинет пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«После более чем 20 лет самоотверженной работы с комиссией ООН по делам беженцев, отстаивая права и защиту насильственно перемещённых лиц во всём мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», — говорится в совместном заявлении УВКБ и актрисы.

Отмечается, что актриса сотрудничает с УВКБ с 2001 года, в 2012 году она была назначена специальным посланником организации. Она вместе с сотрудниками международной организации осуществила более 60 полевых миссий, в том числе в Йемен и Буркина-Фасо.