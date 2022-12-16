Как сообщает Евразийский региональный центр молодежного форума Организации Исламской Конференции, пакистанские общественные организации «Форум молодежной дипломатии» и «Институт глобальной стратегии устойчивого развития» присоединились к поддержке азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора. Данное заявление распространил «Институт глобальной стратегии устойчивого развития».

«Экологический мониторинг должен проводиться экологами и эковолонтерами, а эксплуатация всех природных ресурсов – осуществляться в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Мы требуем, гарантий безопасности азербайджанских экоактивистов, а также соблюдения и реализации Целей устойчивого развития ООН любой ценой. Это возможно лишь в случае прекращения экологического террора и привлечения виновных в нем к ответственности, что будет способствовать поддержанию мира в регионе», — говорится в сообщении «Института глобальной стратегии устойчивого развития».

При этом «Форум молодежной дипломатии» призывает создать условия для мониторинга ситуации по минной угрозе, которая представляет опасность не только для людей, но и наносит ущерб окружающей среде.