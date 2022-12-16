Соединенные Штаты стремятся не допустить того, чтобы их конкуренция с Китаем вылилась в конфликт, Вашингтон добивается сотрудничества с Пекином по ряду вопросов, важных для обеих сторон и мира в целом. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я бы лишь сказал, что [недавняя] встреча президента [США Джо Байдена] с [председателем КНР] Си Цзиньпином на Бали [в рамках саммита Группы двадцати] подчеркивает следующий факт: мы реализуем стратегию, которая фундаментально предусматривает, что мы ожесточенно конкурируем, но не хотим, чтобы эта конкуренция вылилась в конфликт, а также фиксирует наличие сфер, в которых мы можем и должны работать с Китаем, поскольку это фундаментальным образом отвечает нашим интересам», — сказал Салливан, выступая на семинаре в Фонде Карнеги в Вашингтоне.