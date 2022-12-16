Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание у российских телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ», Первый канал в рамках 9-го пакета санкций против России. Об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

«В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/»НТВ Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» и Первый канал», — говорится в заявлении Совета.