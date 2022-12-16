Европейский союз (ЕС) официально утвердил девятый пакет санкций против России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«В ответ на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и серьезность нынешней эскалации против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Совет принял девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», — сказано в сообщении законодательного органа.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий. Отмечается, что санкции должны ударить по способности российской стороны продолжать войну в Украине.