Власти Турции продолжат шаги по предотвращению энергетических кризисов, подобных тому, что сегодня переживает Европа. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии завершения проекта расширения объемов подземного газохранилища «Силиври» близ Стамбула.

Глава государства напомнил, что подземное газохранилище «Силиври» объемом в 3,2 млрд кубометров первоначально позволяло поставлять в газораспределительную систему страны 28 млн кубометров газа в сутки. Однако с вводом в эксплуатацию второй фазы объекта, объем хранения газа в нем достигнет 4,6 млрд кубометров, а ежесуточная подача газа – 75 млн кубометров.

«Газохранилище «Силиври» сегодня стало самым крупным в Европе», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, потенциал газохранилища «Силиври» позволяет покрывать до восьми процентов ежегодных потребностей Турции в голубом топливе. С целью обеспечения потребностей газохранилища в электроэнергии построена также ветряная турбина установленной мощностью в 4,2 Мвт.

«В самые загруженные периоды газохранилище «Силиври» сможет в одиночку покрывать четверть внутреннего спроса нашей страны», — продолжил турецкий лидер.

Эрдоган далее сообщил, что регион Тракья на северо-западе страны превратится в энергетический хаб международного значения. «В особенности Тракья станет хабом для природного газа и СПГ. Наша цель – сформировать в краткосрочной перспективе в Турции глобальный центр, в котором будут формироваться цены на газ», — подчеркнул политик.

Он отметил, что энергетическая концепция Турции предполагает снижение зависимости страны от внешних источников к 2053 году с 71 до 13 процентов.