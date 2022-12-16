В итоговом заявлении первого саммита президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана подчеркивается готовность к углублению сотрудничества в самых различных областях, в том числе энергетике и газоснабжении.

Встреча лидеров трех тюркоязычных государств состоялась 14 декабря в курортной зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, а по ее итогам было принято совместное заявление из 25 пунктов, передает «Анадолу».

Азербайджан, Турция, Туркменистан и обязуются развивать межгосударственные отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета взаимных интересов.

В частности, в документе отмечается значимость и конструктивный характер трехстороннего формата сотрудничества «Турция-Туркменистан-Азербайджан» в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и нормами международного права.

Основные пункты заявления, принятого по итогам первого саммита лидеров трех стран, можно перечислить следующим образом:

— Участники подтвердили взаимное уважение и непоколебимую приверженность независимости, суверенитету, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран-участниц, а также в очередной раз подчеркнули, что взаимоотношения между Турцией, Туркменистаном и Азербайджаном будут основываться на принципах суверенного равенства, взаимного уважения, сотрудничества и невмешательства во внутренние дела друг друга.

— Стороны в очередной раз отметили важность взаимных усилий по обеспечению мира, безопасности и стабильности в глобальном и региональном масштабе, созданию атмосферы доверия и взаимопонимания.

— Турецкая Республика и Туркменистан в качестве членов ООН поздравили Азербайджанскую Республику с освобождением оккупированных [Арменией] территорий и восстановлением территориальной целостности страны.

— Стороны подчеркнули, что будут и дальше развивать сотрудничество в рамках международных организаций и платформ, а также других международных и региональных структур, главным образом таких как: Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), «Сердце Азии – Стамбульский процесс» (СА-CП).

— Стороны высоко оценили участие Туркменистана в Организации тюркских государств в качестве страны-наблюдателя.

— Стороны, в качестве членов Организации Объединенных Наций, подчеркнули необходимость достижения реалистичного и устойчивого урегулирования кипрского вопроса на основе суверенного равенства и равного международного статуса двух общин на острове.

— Стороны приветствовали решения и итоги IX Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Самарканде.

— Стороны подчеркнули свою готовность оказывать по мере возможности поддержку друг друга в процессе выдвижения кандидатур на посты в ООН и другие международные и региональные структуры.

— Стороны подчеркнули значимость развития сотрудничества в области энергетики, отметили особую важность поставок природного газа. В рамках этих инициатив стороны выразили поддержку совместной деятельности и проектам, включая возможные инвестиции, развитие стабильных и надежных поставок, а также транзит энергоресурсов.

— В целях расширения сотрудничества в области перевозок и использования транзитного потенциала трех стран стороны подчеркнули важность мультимодальных перевозок через Азербайджан, Туркменистан и Турцию, отметив международное значение этих коридоров.

— Стороны подчеркнули важность международного транзитно-транспортного коридора по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Лазуритовый коридор), Транскаспийского коридора Восток — Запад и других торгово-транспортных маршрутов, инициированных с целью возрождения Великого шелкового пути.