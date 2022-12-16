Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 11 месяцев 2022 года составил $3,264 млрд, что на 22,9% больше аналогичного показателя в прошлом году.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), в январе — ноябре экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $859,3 млн (на 7,1% больше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ — $2,405 млрд (на 29,7% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам 11 месяцев заняла 3-е место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 6,63% всего внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12,1% и достиг $2,99 млрд. Доля торговых операций с Россией в прошлом году составила 8,83% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.